Российский чиновник украл забытый телефон прямо в здании суда

В Перми чиновник попытался присвоить чужой телефон прямо в здании суда, но сделал это под видеокамерами. Кадры с попыткой чиновника своровать гаджет опубликовал Telegram-канал «Пермь №1».

По данным канала, женщина забыла свой мобильный телефон на скамье в коридоре суда. Воспользовавшись этим, сотрудник городской администрации забрал устройство себе и поначалу спрятал устройство под пожарным щитом, что и попало на камеры видеонаблюдения.

В суде чиновник отрицал вину, но записи с камер стали основным доказательством его причастности. В итоге его приговорили к шести месяцам ограничения свободы.

До этого сообщалось, что в Приморье правоохранительные органы ищут мужчину, который проник в отделение банка и украл оттуда пустой металлический сейф. Позже злоумышленник вернулся в отделение банка с монтировкой и в поисках денег стал открывать почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но и там ничего ценного не нашел.

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