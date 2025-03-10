В Приморье мужчина в маске унес с собой из банка сейф без ценностей

Прокуратура: мужчину, похитившего из банка сейф без ценностей, ищут в Приморье

В Приморье правоохранительные органы ищут мужчину, который проник в отделение банка и украл оттуда металлический сейф. Об этом сообщила региональная пресс-служба прокуратуры.

Следствие установило, что ночью 9 марта неизвестный в маске проник в отделение банка в селе Ракитное Дальнереченского района. У него не получилось проникнуть в хранилище с наличкой, поэтому он похитил закрытый металлический сейф. Оказалось, что ценного имущества в сейфе не было.

Позже мужчина вернулся в отделение банка с монтировкой и в поисках денег стал открывать почтовые ящики, находящиеся в фойе помещения, но и там ничего ценного не нашел.

Сейчас полиция ищет вора и устанавливает его личность. По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на кражу в особо крупном размере».

В тот же день в Тамбовской области 21-летний сельчанин вместе со своим 17-летним приятелем решили ограбить соседский дом. Убедившись, что хозяйка отсутствует, они проникли в жилище. Добычей злоумышленников стали бытовая техника и личные вещи.

Ранее у первого секретаря ЕС в Москве украли сумку с наличными.