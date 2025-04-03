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Прокурор просит 18 лет для повара, отправлявшего бомбы в посылках военным в Москве

РИА: гособвинение просит 18 лет для повара, отправлявшего бомбы военным в Москве
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Shutterstock

Прокурор просит 18 лет лишения свободы для повара Вадима Чалого, который по заданию спецслужб Украины отправил трем полковникам российской армии взрывные устройства под видом подарка. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется, представитель гособвинения, помимо срока, потребовал оштрафовать фигуранта на 500 тысяч рублей. Мужчине вменяют три покушения на теракт, а также незаконное хранение взрывных устройств.

По данным следствия, Чалый курьерской службой передал взрывные устройства трем полковникам Вооруженных сил России. Они были оформлены в виде посылок и преподносились как подарки для сослуживцев. Никто не пострадал, поскольку получатели были в командировках, уточняет агентство.

13 марта Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла серию терактов украинских спецслужб в отношении российских военных и госслужащих. В аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях обнаружено пять посылок, содержащих самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы, которые были обезврежены прибывшими на место происшествия взрывотехниками ФСБ России. Взрывные устройства предназначались адресатам в Москве, Воронеже, в Краснодарском крае и в Саратовской области.

Ранее ФСБ предотвратила теракт против крымского митрополита Тихона.

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