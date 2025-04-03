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Российские моряки спасли 54 мигранта с дрейфующей лодки в Атлантическом океане

Baza: российские моряки спасли нелегальных мигрантов в Атлантическом океане
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Telegram-канал «Baza»

Моряки российского судна спасли 54 нелегальных мигранта с дрейфующей лодки в Атлантическом океане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Судно Frio Forwin направлялось с якорной стоянки порта Агадир в Марокко в порт Лагос в Нигерии. 2 апреля команда получила сигнал о дрейфующей лодке с мигрантами — у них сломался двигатель, и течение сносило лодку на север», — говорится в публикации.

Baza отмечает, что морякам потребовалось время для того, чтобы найти лодку, но в итоге команда Frio Forwin спасла полсотни человек.

На борт судна были подняты 54 мигранта, среди которых находились пять женщин и грудной ребенок. Среди спасенных были граждане Нигерии, Пакистана, Марокко и других стран. Им были предоставлены вода и еда, после чего их доставили к якорной стоянке порта Тан Тан, где они были пересажены на судно береговой охраны.

В январе капитан поисково-спасательного судна «Талия» Доминго Трухильо сообщил, что женщина родила в резиновой лодке, где находились более 60 мигрантов из Африки. Они на резиновом плавучем средстве направлялись в сторону Канарских островов.

Ранее лодка с 84 мигрантами перевернулась в проливе Ла-Манш.

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