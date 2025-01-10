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Мигрантка из Африки родила в переполненной резиновой лодке посреди Атлантики

Telegraph: женщина родила в резиновой лодке с 63 мигрантами посреди Атлантики
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SALVAMENTO MARITIMO/Reuters

Женщина родила в резиновой лодке, где находились более 60 мигрантов из Африки. Об этом сообщил капитан поисково-спасательного судна «Талия» Доминго Трухильо, его слова приводит The Guardian.

По словам собеседника издания, Трухильо и его команда знали о беременной женщине на борту, однако у них не было информации о том, что она уже родила.

Как пишет издание, мигранты на резиновом плавучем средстве направлялись в сторону Канарских островов. Когда у беременной пассажирки начались схватки, пассажиры смогли освободить нос лодки, после чего уведомили береговую охрану о происходящем на борту. Роды произошли за 10 минут до того, как спасательная команда прибыла к лодке.

Трухильо рассказал также, что был шокирован зрелищем младенца, которого держал на руках один из африканцев. Позднее женщину и ребенка на вертолете доставили на остров Лансароте.

26 декабря газета Today.it писала, что в Италии в канун католического рождественского сочельника беременная жительница города Фрозиноне не доехала до роддома и родила в машине. Прибывшие на место вызова медики забрали мать с младенцем в больницу.

Ранее российские врачи спасли женщину с редким видом внематочной беременности.

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