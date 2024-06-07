Лодка с 84 мигрантами перевернулась в проливе Ла-Манш

В Ла-Манше перевернулась лодка с 84 мигрантами, пишет газета Telegraph.

Утром 6 июня в проливе между Великобританией и Францией развернулась спасательная операция после того, как десятки мигрантов оказались в открытом море из-за отказа двигателя у их маленькой лодки. Сообщается, что на борту судна находились 81 взрослый и трое детей, среди которых был шестимесячный ребенок. По словам очевидцев, лодка повернула назад, после чего опрокинулась, выбросив в море всех пассажиров.

Люди были спасены судном «Абалон», принадлежащим французским ВМС, и британским судном «Таку», которое стоит на службе у пограничных сил. Известно, что в тот день наблюдались хорошие погодные условия, слабый ветер, а море было спокойным. Другой лодке с мигрантами, собиравшимися переплыть Ла-Манш, французские власти не дали покинуть страну, поймав нелегалов на пляже.

Ранее нелегалы приехали из Франции в Великобританию в отсеке для багажа в детском туравтобусе.