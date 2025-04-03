Врач перечислила главные факторы, влияющие на здоровье ЖКТ

Стресс оказывает серьезное влияние на здоровье желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

«Любой стресс нарушает микробиом, который отвечает за тот же иммунитет. Дальше кровообращение нарушается, спазмирование происходит и так далее. То есть здесь все пищеварение нарушается, сразу застой, расслабление кишечника. Вся кровь перетекает сразу в органы, в конечности и мозг», — объяснила специалист.

Она добавила, что на пищеварение оказывают влияние качество питания, а также вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя.

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина до этого предупреждала, что заболевания пищеварительной системы могут проявляться разными симптомами, в том числе, не всегда такими типичными, как боль в животе, расстройство стула, изжога или тошнота. В некоторых случаях, по ее словам, человек может даже не подозревать, что у него проблемы с ЖКТ.

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