Экономист назвал неважным для россиян количество QR кодов на кассах в магазинах

Клиентов торговых точек не волнует, какое количество QR кодов им предлагается на кассе для оплаты покупок, им интересно, какой кешбэк они получат при этом, заявил журналистам экономист Андрей Бархота.

Эксперт полагает, что инициатива о закреплении единственного QR -кода для платежей в торгово-сервисных предприятиях выглядит как необдуманная попытка обеспечить монопольные позиции НСПК в сегменте QR-платежей.

«С другой стороны, это свидетельство того, насколько Банк России и НСПК опасаются единого QR-кода от консорциума крупнейших по объему розничной клиентской базы банков: Сбера, Альфа-банка и Т-банка», — сказал экономист.

По его словам, ситуация выглядит тем более фантасмагоричной, учитывая то, что «главным вопросом, который интересует клиентов, осуществляющих сегодня платежи, это вовсе не количество QR кодов на кассе, а сохранение начисления бонусных баллов и кешбэка, которые были характерны для оплаты банковскими картами».

Эксперт назвал любопытным тот факт, что это заявление было сделано на заседании банковской ассоциации «Россия», которая за последние 7 лет «стала монопольной трибуной для изложения воли мегарегулятора нередко в ущерб самим банкам».

Он напомнил о том, что Ассоциация российских банков «была вытеснена из широкого публичного поля», поскольку отличалась независимостью и критическим отношениям к отдельным направлениям деятельности регулятора.

Ранее стало известно, что Сбер, Альфа-банк и Т-банк подписали меморандум о создании консорциума для развития новых платежных решений, первым из которых стал единый QR-код.

Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ предлагает в законе закрепить норму, по которой на кассах магазинов будет только один универсальный QR-код.