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Фанат Магомаева устроил дебош в московской столовой из-за отказа ставить песню кумира

Росгвардия: в Москве мужчина устроил дебош в столовой из-за песни Магомаева

В центре Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил дебош в столовой из-за того, что ему отказались включить песню Муслима Магомаева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, пьяный 44-летний уроженец Липецка матерился, угрожал персоналу и проявлял неуважение к другим посетителям. Когда оперативники прибыли на место, мужчина рассказал, что хотел послушать песню своего кумира «Море», но ему отказали в просьбе. Дебошира задержали. Оказалось, что его привлекали за административные правонарушения.

До этого в Калининградской области пьяная женщина напала на начальника ПДН и избила его, желая избежать наказания за дебош. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 30 марта в городе Гусеве. Нетрезвая женщина нарушила общественный порядок в одном из увеселительных заведений, после чего ее доставили в отдел полиции. Дебоширка, желая воспрепятствовать законным действиям стражей порядка, несколько раз ударила начальника ПДН, чем причинила ему физическую боль и телесные повреждения.

Ранее пьяный кемеровчанин избил приехавшего на вызов полицейского.

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