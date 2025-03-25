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Пьяный кемеровчанин избил приехавшего на вызов полицейского

В Кемерово пьяный мужчина напал на полицейского
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Кемеровской области пьяный дебошир избил полицейского, приехавшего на вызов, злоумышленник несколько раз ударил стража порядка по лицу. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, участковый уполномоченный прибыл на вызов о бытовой ссоре. Во дворе многоэтажки он обнаружил дебошира. 32-летний мужчина проявил агрессию и оказал сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

Он несколько раз ударил участкового по лицу, хулигана удалось скрутить. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Пострадавшему полицейскому потребовалась помощь медиков. Известно, что подозреваемый в нападении уже имел проблемы с законом, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что россиянин, искусавший полицейского в поезде, получил 3,5 года колонии. Нетрезвый обвиняемый устроил дебош в поезде Имеретинский курорт — Саратов. Проводники обратились в правоохранительные органы, когда поезд прибыл на станцию Горячий Ключ. В вагон зашли сотрудники полиции, чтобы доставить дебошира в дежурную часть. Мужчина выйти отказался и оказал сопротивление, в ходе потасовки он укусил одного из полицейских за руку.

Ранее в Петербурге две сестры избили полицейского палками.

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