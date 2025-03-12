В Ленобласти полуторагодовалая девочка проломила голову, упав с лестницы на даче

В Ленобласти ребенок попал в больницу упав с лестницы на даче

Во Всеволожском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования полуторагодовалого ребенка, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в СНТ «Вирки-3», из дачного дома был госпитализирован ребенок с травмой головы. Девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее перелом лобной кости, черепно-мозговую травму и ушибы.

По словам родителей, дочь упала с лестницы на кафельный пол. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Петербурге девочка несколько раз упала с кровати и попала в реанимацию. Родители обратились за медицинской помощью лишь спустя сутки. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой теменной кости и ушиб мозга.

Ранее воспитаннику детсада в Тюменской области проломили голову стулом.