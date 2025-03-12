Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти полуторагодовалая девочка проломила голову, упав с лестницы на даче

В Ленобласти ребенок попал в больницу упав с лестницы на даче
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Во Всеволожском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования полуторагодовалого ребенка, девочка госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в СНТ «Вирки-3», из дачного дома был госпитализирован ребенок с травмой головы. Девочка доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у нее перелом лобной кости, черепно-мозговую травму и ушибы.

По словам родителей, дочь упала с лестницы на кафельный пол. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Петербурге девочка несколько раз упала с кровати и попала в реанимацию. Родители обратились за медицинской помощью лишь спустя сутки. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой теменной кости и ушиб мозга.

Ранее воспитаннику детсада в Тюменской области проломили голову стулом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами