Двое подростков сбежали из рехаба в российском регионе и пропали

В Краснодарском крае несовершеннолетние юноша и девушка сбежали из рехаба и пропали. Об этом сообщает отдел МВД России по Павловскому району.

Юноша 2008 года рождения и девушка 2009 года рождения, которые находились в «Павловском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», 2 апреля самовольно покинули его и пропали. До настоящего времени неизвестно, где они находятся.

Поисками подростков занимаются сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка просят незамедлительно сообщить в дежурную часть отдела МВД России по Павловскому району в случае обнаружения несовершеннолетних.

До этого в Якутии трое приемных детей сбежали из дома родителей ночью. Дети, самому младшему из которых шесть лет, взяли с собой рюкзак. Они и до этого уходили из дома, но позже вернулись самостоятельно.

Ранее пропавшая крымская школьница спустя 5 месяцев нашлась у любимого в другом регионе.