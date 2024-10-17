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Пропавшая крымская школьница спустя 5 месяцев нашлась у любимого в другом регионе

В Балтийске нашли школьницу, которая сбежала от родителей в Севастополе

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4 PM production/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Севастополя пропала несколько месяцев назад и нашлась в Калининградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash со ссылкой на МВД.

По данным полицейских, 17-летняя школьница познакомилась с юношей в Крыму, когда тот приехал отдыхать. Молодые люди влюбились и не хотели расставаться, поэтому подросток поехала в Балтийск вместе с возлюбленным.

В Севастополе тем временем родители искали дочь. Девушку объявили в федеральный розыск, ее считали пропавшей без вести. Спустя пять месяцев ее отыскали в Балтийске. В скором времени она отправится домой.

«Полицейским сказала, что парень ничего плохого ей не сделал», – сообщается в публикации.

До этого на трассе под Челябинском нашли девушку, которая считалась пропавшей десять дней. Она жила в Татарстане и отправилась в Казань, чтобы поступить в колледж, но впоследствии по неизвестной причине оказалась в другом регионе.

Ранее в Москве без вести пропали двое африканских студентов.

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