Собака самостоятельно села на поезд, чтобы воссоединиться с уехавшей в Хельсинки хозяйкой

В Финляндии собака в одиночку села на поезд ради встречи со своей хозяйкой

В Финляндии собака села в поезд и последовала за хозяйкой в Хельсинки, пишет Yle.

Девятилетняя Филомена, которую в семье зовут Фило, всегда особенно любила хозяйку Марию. 25 марта женщина поехала в Хельсинки из Кирконумми, который находится примерно в 30 км к западу от финской столицы. До ближайшей станции поезда ее провожали муж и собака, которые затем вернулись домой. Вскоре после этого Фило незаметно покинула дом и вернулась на станцию.

Окружающие поняли, что собака потерялась и сделали ее фотографию, чтобы опубликовать снимок в соцсетях и найти хозяина. Мария получила сообщение от своей подруги, которая увидела фото Фило на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), и поинтересовалась, не сбежал ли питомец семьи из дома. Женщина немедленно позвонила мужу, который подтвердил, что животное пропало.

Супруги обратились в службу спасения и вскоре воссоединились с Фило на Центральном железнодорожном вокзале Хельсинки. Мария сказала, что она очень благодарна людям, которые помогли ее собаке во время путешествия.

«Один человек даже подарил Фило ошейник своей собаки. Кто-то даже пожертвовал свой ремень, потому что ни у кого не было нормального поводка. Вот так Фило оказался на вокзале, и у этой истории счастливый конец», — заключила хозяйка.

Ранее кошке, которая в одиночку добралась поездом до Лондона, подарили пожизненный проездной.