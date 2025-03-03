В Архангельске за оправдание терроризма под стражу заключили 17-летнюю девушку

В Архангельске по обвинению в пропагане терроризма арестовали девочку-подростка

СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Несовершеннолетнюю арестовали в Архангельске по обвинению в публичном оправдании и пропаганде терроризма в интернете. Об этом сообщили в СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, 17-летняя жительница Архангельска поддерживала идеологию терроризма и в публичных чатах одного из мессенджеров разместила некие информационные материалы, призывающие к осуществлению террористической деятельности.

Ее публикациями заинтересовались сотрудники УФСБ России по Архангельской области. СК возбудил уголовное дело. Ломоносовский районный суд заключил девочку-подростка под стражу.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемой изъяты носители информации и экстремистская символика. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы», — отметили в ведомстве.

Ранее в Москве по обвинению в пособничестве террористам арестовали шесть человек, среди обвиняемых — девушка 2007 года рождения.