Россиянка получила отек Квинке во время окрашивания волос в Дубае и попала в больницу

В Дубае россиянка пришла на бесплатное окрашивание волос и получила отек Квинке. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка».

Девушку пригласили в один из дубайских салонов в качестве модели на бесплатное окрашивание волос. Россиянка решила немного освежить цвет и согласилась. Она сразу предупредила сотрудников, что не знает, есть ли у нее аллергия на компоненты краски, однако те заверили модель, что никаких проблем не будет, так как краска без аммиака.

На следующий день после процедуры у девушки опухли шея и лицо, а также покраснела кожа головы. Ей стало тяжело дышать, и она немедленно обратилась за медицинской помощью. В результате ее госпитализировали и за два дня поставили три укола и две капельницы.

Пострадавшая считает, что в случившемся виноват мастер, который должен был перед процедурой провести тест красителя на коже. В салоне, где проводили окрашивание, вину не признают.

Ранее девушка получила отек Квинке и попала в больницу из-за наращивания ресниц.