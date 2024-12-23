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Девушка получила отек Квинке и попала в больницу из-за наращивания ресниц

SHOT: в Чувашии девушка попала в больницу, нарастив ресницы
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Телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА

Жительница Новочебоксарска едва не задохнулась после процедуры наращивания ресниц, у девушки произошел отек Квинке. Об этом сообщает Telegram-канал «SHOT-проверка».

Россиянка нарастила ресницы у частного мастера, на следующий день после процедуры у нее стали сильно чесаться глаза, они покраснели и загноились. Россиянка обратилась к офтальмологу, врач сказал, что во время процедуры в глаз занесли инфекцию.

Лечение не помогло, у пострадавшей началась аллергическая реакция — возник отек Квинке, у девушки начались проблемы с дыханием. Россиянку экстренно госпитализировали и сумели спасти. Девушка продолжает лечение, отек не спал даже после снятия ресниц.

До этого сообщалось, что в Петербурге девушка получила ожоги глаз во время наращивания ресниц. В больнице у пострадавшей диагностировали химический ожог правого глаза, причиной ожога стал клей для ресниц, который мастер случайно залил в глаз клиентки. После оказания помощи девушка отпущена на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Ранее женщина лишилась глаза из-за клея для ресниц.

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