Тысячи жителей Запорожской области лишились света из-за удара ВСУ

МО РФ: около 9 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за ВСУ

Около девяти тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за удара украинской армии по электроподстанции «Васильевка» ГУП «Таврия Энерго». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

Инцидент произошел 2 апреля в 18:00 мск. В результате атаки вражеского беспилотника на энергообъекте произошло возгорание масляного выключателя. Это привело к отключению электричества у потребителей в Васильевском районе Запорожской области.

2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ довела до США информацию о нарушении Украиной взаимного отказа от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Американской стороне передали список всех энергообъектов, атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в период действия моратория. Ответа от США пока получено не было.

По подсчетам РИА Новости, с 18 по 31 марта украинская армия 23 раза нарушила обещание не атаковать объекты энергетики РФ. Судя по последним данным, удары продолжаются.

Ранее Захарова объяснила, почему ВСУ продолжают бить по энергообъектам России.