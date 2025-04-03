В аэропорту Флориды женщина устроила истерику и разделась догола, пишет Daily Mail.

В международном аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд произошел инцидент: неизвестная женщина устроила истерику, полностью разделась и кричала на пассажиров. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как американка сначала сняла брюки, оставшись в нижнем белье и обуви, а затем обнажила грудь, повернувшись к людям.

В какой-то момент к ней подошел мужчина, предположительно ее спутник, и попытался передать одежду, чтобы она прикрылась. Однако женщина продолжала вести себя агрессивно. Вскоре на место прибыли сотрудники офиса шерифа округа Бровард. После непродолжительного конфликта она все же надела одежду, но продолжала громко жаловаться, хотя разобрать ее слова было сложно, рассказали очевидцы.

Представитель шерифа сообщил, что женщину не арестовали, а отправили на медицинское обследование. Причины ее поведения пока неизвестны.

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