Следком предъявил замглавы Мытищ обвинение в гибели ребенка в бывшей военной части

В Мытищах Московской области заместителю главы администрации Ярославу Башлыкову предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть семилетней девочки — на нее упал бетонный забор. Об этом пишет газета «‎Коммерсантъ».

Уточняется, что Башлыков свою вину не признает.

«31 марта 2024 года в районе дома №17А по 1-му Рупасовскому переулку в Мытищах несколько детей играли во дворе. Некогда здесь находилось пожарное депо с каланчой, которое отвечало за противопожарную безопасность находившихся неподалеку спецобъектов Минобороны. Со временем территория воинской части была заброшена, но огорожена по периметру забором из профнастила, а в нескольких местах — бетонными плитами»‎, — говорится в материале.

Школьница уже забралась на территорию пожарного депо, плита не выдержала веса мальчика, который стоял на ней, когда лез за девочкой, пишет газета. Удар пришелся по голове.

Как выяснили следователи, фигурант уголовного дела не отдал распоряжение о сносе самовольно установленного забора. Адвокат чиновника Роман Глинин, в свою очередь, сказал, что обвинение необоснованно. По его словам, забор — не недвижимость, поэтому считать его самовольной постройкой нельзя.

Ранее в Екатеринбурге на мальчика упали футбольные ворота.