Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следком предъявил замглавы Мытищ обвинение в гибели ребенка в бывшей военной части

СК РФ предъявил замглавы Мытищ обвинение в гибели ребенка в бывшей военной части
close
Максим Блинов/РИА Новости

В Мытищах Московской области заместителю главы администрации Ярославу Башлыкову предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть семилетней девочки — на нее упал бетонный забор. Об этом пишет газета «‎Коммерсантъ».

Уточняется, что Башлыков свою вину не признает.

«31 марта 2024 года в районе дома №17А по 1-му Рупасовскому переулку в Мытищах несколько детей играли во дворе. Некогда здесь находилось пожарное депо с каланчой, которое отвечало за противопожарную безопасность находившихся неподалеку спецобъектов Минобороны. Со временем территория воинской части была заброшена, но огорожена по периметру забором из профнастила, а в нескольких местах — бетонными плитами»‎, — говорится в материале.

Школьница уже забралась на территорию пожарного депо, плита не выдержала веса мальчика, который стоял на ней, когда лез за девочкой, пишет газета. Удар пришелся по голове.

Как выяснили следователи, фигурант уголовного дела не отдал распоряжение о сносе самовольно установленного забора. Адвокат чиновника Роман Глинин, в свою очередь, сказал, что обвинение необоснованно. По его словам, забор — не недвижимость, поэтому считать его самовольной постройкой нельзя.

Ранее в Екатеринбурге на мальчика упали футбольные ворота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами