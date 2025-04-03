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Рэпер записывал треки про свои преступления и попал в тюрьму

Daily Mail: британский рэпер хвастался преступлениями в своих треках и оказался в тюрьме
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GMP

Рэпер из Англии записывал треки про свои преступления и попал в тюрьму, пишет Daily Mail.

В Манчестере завершено расследование деятельности крупной наркоторговой сети, члены которой, включая начинающего рэпера, активно рекламировали свой криминальный образ жизни через социальные сети. 29-летний Клинт Кертис, считавшийся одним из лидеров группировки, публиковал в интернете видеоклипы, где в окружении подельников в капюшонах демонстрировал роскошные украшения и дорогую одежду, одновременно намекая в своих треках на свою преступную деятельность.

Одним из самых показательных эпизодов стало видео, где Кертис готовил кашу, сопровождая процесс строчками с намеком на производство наркотических веществ. В другом ролике запечатлен момент обыска его автомобиля Mercedes G-Wagon полицией, который сам рэпер позднее использовал в одном из своих треков. Эти материалы стали частью доказательной базы в масштабном деле о наркоторговле.

Задержания членов группировки происходили поэтапно. Кертис был арестован в Ардвике, его двоюродный брат Дэвид — после попытки спрятаться на чердаке одного из домов. Еще один участник банды, Джером Уильямс, две недели находился в бегах, прежде чем добровольно сдался властям.

В итоге суд приговорил Клинта к 19 годам лишения свободы за организацию поставок наркотиков и хранение оружия. Его подельники были осуждены на сроки от 5 до 12 лет. Судья Нил Ашер, оглашая вердикт, подчеркнул, что подсудимые сознательно наживались на человеческих слабостях, поощряя наркозависимость ради собственной финансовой выгоды.

Ранее против рэпера Пи Дидди подали еще несколько исков о сексуальном насилии.

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