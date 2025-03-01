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Стало известно о причастности маньяка Миргорода к еще 13 убийствам в Москве

ФСИН: осужденного на пожизненное маньяка уличили еще в 13 убийствах в Москве
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Shutterstock

Следователи ФСИН раскрыли причастность осужденного на пожизненное лишение свободы маньяка Владимира Миргорода к 13 убийствам 20-летней давности в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Москве, передает ТАСС.

Были найдены доказательства причастности мужчины к смерти 12 женщин и одного мужчины в период с 2000 по 2004 год. Миргород признал свою вину в преступлениях.

Маньяк в 2012 году был приговорен к пожизненному лишению свободы за 16 убийств, совершенных в период с 2002 по 2004 год, — на момент вынесения приговора его считали виновным в убийстве 15 женщин и несовершеннолетнего. Установить его вину удалось после того, как в 2010 году он вышел из колонии, где отбывал срок за изнасилование и грабеж, и взятые у него отпечатки пальцев совпали с отпечатками пальцев на первых четырех местах преступления.

Как правило, злоумышленник насиловал и душил своих жертв. Свою вину он не отрицал, однако в 2010 году следователям он рассказал не о тех убийствах, которые ему вменялись, а о еще трех других случаях.

В 2024 году Миргорода обвинили еще по пяти эпизодам. Раскрыть его причастность к делу позволили новые технологии и молекулярно-генетический анализ.

Ранее сообщалось, что «Домодедовский упырь» вышел на свободу и пропал.

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