«Известия»: католики и православные отметят Пасху в один день в 2025 году

Католики и православные христиане в 2025 году отметят Пасху в один день — 20 апреля — из-за совпадения пасхалий. Об этом пишет газета «Известия».

Подобные совпадения также ожидаются в 2028, 2031, 2034, 2037, 2038 и 2041 годах. Православные христиане и католики отмечают Воскресение Христово в первый воскресный день после первого полнолуния после весеннего равноденствия, однако первые используют при расчетах юлианский, а вторые — григорианский календарь. Григорианский календарь был введен папой римским Григорием XIII в католических странах 15 октября 1582 года, однако в православных странах он не использовался еще много веков. В России на григорианский календарь перешли только в 1918 году.

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