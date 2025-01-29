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Католики и православные отметят Пасху в один день

«Известия»: католики и православные отметят Пасху в один день в 2025 году
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Илья Наймушин/РИА Новости

Католики и православные христиане в 2025 году отметят Пасху в один день — 20 апреля — из-за совпадения пасхалий. Об этом пишет газета «Известия».

Подобные совпадения также ожидаются в 2028, 2031, 2034, 2037, 2038 и 2041 годах. Православные христиане и католики отмечают Воскресение Христово в первый воскресный день после первого полнолуния после весеннего равноденствия, однако первые используют при расчетах юлианский, а вторые — григорианский календарь. Григорианский календарь был введен папой римским Григорием XIII в католических странах 15 октября 1582 года, однако в православных странах он не использовался еще много веков. В России на григорианский календарь перешли только в 1918 году.

Один из методов вычисления даты празднества называют алгоритмом Гаусса в честь немецкого математика Карла Гаусса, придумавшего его в 1800 году.

В 2024 году россияне потратили на подготовку к Пасхе 2,9 млрд рублей.

Ранее Трамп допустил урегулирование на Украине к Пасхе.

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