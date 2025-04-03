Родителям объяснили, как подготовить ребенка к операции

Операция всегда становится большим испытанием как для ребенка, так и для всей семьи. Однако, если соблюдать ряд простых, но важных правил, можно облегчить процесс и снизить тревогу. Об этом в беседе с РИАМО сообщил врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением анестезиологии стационара АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Смирнов.

Вечером перед операцией, по его словам, ребенку можно съесть легкий ужин, но задолго до сна, чтобы во время хирургического вмешательства желудок был пуст. Также специалист посоветовал тщательно вымыть ребенка, чтобы избежать риска инфекции. Кроме того, следует снять все украшения, линзы и съемные зубные протезы. Что касается брекетов и элайнеров, о необходимости их снятия стоит спросить у врача, отметил Смирнов.

«Не менее важна и психологическая подготовка. Эмоции родителей часто передаются детям, поэтому важно оставаться спокойным и уверенным. Если вы будете спокойны, ребенку будет проще справиться с волнением и переживаниями», — сказал анестезиолог.

Он добавил, что ребенку следует объяснять все простыми словами. К примеру, рассказать, что операция нужна для того, чтобы он стал здоровым и сильным.

В начале апреля в Подмосковье врачи прооперировали двухлетнего ребенка с «лишним» пальцем.

В больницу обратились родители, которые заметили, что из-за шестого пальца на ноге ребенку сложно подбирать и носить обувь. Врачи увидели, что «дополнительный» мизинец почти полностью соединился с пятым пальцем. После обследования специалисты решили удалить его.

Пациент успешно перенес операцию, его уже выписали. Сейчас он восстанавливается.

Ранее ребенку, пострадавшему после нападения хаски в Сочи, успешно пересадили фрагмент лица.