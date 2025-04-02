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Врачи Подмосковья прооперировали ребенка с шестым пальцем на ноге

В Подмосковье врачи удалили ребенку шестой палец на ноге
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Министерство здравоохранения Московской области

В Подмосковье врачи прооперировали двухлетнего ребенка с «лишним» пальцем. Об этом сообщает минздрав региона.

В больницу обратились родители, которые заметили, что из-за шестого пальца на ноге ему сложно подбирать и носить обувь. На фото заметно, что «дополнительный» мизинец почти полностью соединился с пятым пальцем.

После обследования специалисты решили удалить один из них.

«Благодаря хирургическому вмешательству, ребенку не только создано анатомически верное строение стопы, но и предупреждено развитие комплексов в старшем возрасте», — сообщается в публикации.

Пациент успешно перенес операцию, его уже выписали. Сейчас ребенок восстанавливается.

До этого в Подмосковье у девушки в желудке нашли крупное инородное тело размером 20 на 15 сантиметров. Камень достали с помощью небольшого надреза. Как рассказала сама пациентка, за несколько месяцев до вмешательства она начала принимать препараты для похудения.

Ранее россиянка в 41 год родила здорового ребенка после пересадки почки и поджелудочной.

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