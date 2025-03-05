В Костроме подросток напал на таксиста и ударил его ножом в шею

В Костромской области перед судом предстанет 16-летний подросток, который решил угнать машину такси и напал на водителя с ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 16-летний обвиняемый приобрел в магазине нож и вызвал такси. Доехав до безлюдного места, юноша напал на водителя и ударил его ножом в шею, потерпевший смог оказать сопротивление.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. На допросах юноша признался, что планировал под угрозой ножа отобрать у водителя машину стоимостью 750 тысяч рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое. Обвиняемому может грозить до 20 лет лишения свободы. Материалы расследования переданы в суд.

До этого сообщалось, что в ХМАО пьяный мужчина напал с ножом на таксиста, который привез ему пиво. Таксист успел среагировать на агрессию, выхватил нож и отбросил его, при этом сильно порезав руку. После этого он уехал с места ЧП. Нападавшего осудили за посягательство на жизнь потерпевшего, а также причинение вреда здоровью средней тяжести. Также мужчину обязали выплатить водителю 270 тысяч рублей в качестве компенсации.

Ранее неадекватный подросток напал на медсестру стационара и пытался выбить головой окно.