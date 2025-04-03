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В офисе в центре Москвы нашли мертвым гендиректора крупной медицинской компании

«МК»: в Москве нашли застреленным гендиректора «Гала-оптика» Могилевцева
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В офисе крупной медицинской компании «Гала-оптика» на Донской улице в Москве нашли мертвым ее гендиректора Михаила Могилевцева. Об этом сообщил mk.ru.

По данным источника издания, тело 59-летнего мужчины обнаружили в офисе 2 апреля около 17:00. Причиной смерти стало огнестрельное ранение.

Компания «Гала-оптик» была основана в 1999 году и является крупным поставщиком расходных материалов и аксессуаров для медицинского оборудования, в том числе кабелей для прикроватных мониторов и электродов для электрокардиографов, отметило издание.

До этого сообщалось, что в возрасте 34 лет скончался победитель розыгрыша Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса» Федор Малыхин. Тело хоккеиста обнаружили его близкие, которые забеспокоились после того, как игрок перестал выходить с ними на связь.

Ранее стало известно, что следователи отрабатывают две версии гибели полковника МВД Головатого.

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