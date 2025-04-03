Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Думали, что кошка: в Индии лев проник на кухню жилого дома и переполошил всю деревню

В Индии лев проник на кухню жилого дома и перепугал всю деревню
close
Times of India

На западе Индии произошел ночной инцидент с проникновением дикого хищника в один из домов, который взбудоражил всю округу. Об этом сообщает The Times of India.

Все произошло 1 апреля в пригороде Амрели в штате Гуджарат. По словам хозяина дома, вся семья уже спала, когда с кухни стали доноситься странные звуки. Поначалу они подумали, что в дом забрела кошка. Когда хозяин пошел проверить, все ли в порядке, он обнаружил, что в проеме между стеной и крышей торчит голова молодого льва. Мужчина забил тревогу, на которую сбежались родственники и соседи. Они позвонили в местное лесничество, а затем слегка отпугнули животное огнем, чтобы оно не пыталось забраться в помещение.

Вскоре на место ЧП прибыли лесничие, которые обезвредили льва и перевезли его в безопасное место.

Издание отмечает, что жители деревни привыкли к диким животным из-за близости с лесом, но в этот раз проникновение льва на территорию дома стало неожиданностью — чтобы попасть на участок, он преодолел почти четырехметровую каменную стену.

Местные чиновники объяснили, что лев принадлежит к прайду из шести особей, который обитает недалеко от деревни. Они подчеркнули, что животные крайне редко заходят к людям и питаются преимущественно скотом, который отбился от дома.

Ранее в Индии леопард заявился на свадебную церемонию, гостей пришлось эвакуировать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами