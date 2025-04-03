Думали, что кошка: в Индии лев проник на кухню жилого дома и переполошил всю деревню

На западе Индии произошел ночной инцидент с проникновением дикого хищника в один из домов, который взбудоражил всю округу. Об этом сообщает The Times of India.

Все произошло 1 апреля в пригороде Амрели в штате Гуджарат. По словам хозяина дома, вся семья уже спала, когда с кухни стали доноситься странные звуки. Поначалу они подумали, что в дом забрела кошка. Когда хозяин пошел проверить, все ли в порядке, он обнаружил, что в проеме между стеной и крышей торчит голова молодого льва. Мужчина забил тревогу, на которую сбежались родственники и соседи. Они позвонили в местное лесничество, а затем слегка отпугнули животное огнем, чтобы оно не пыталось забраться в помещение.

Вскоре на место ЧП прибыли лесничие, которые обезвредили льва и перевезли его в безопасное место.

Издание отмечает, что жители деревни привыкли к диким животным из-за близости с лесом, но в этот раз проникновение льва на территорию дома стало неожиданностью — чтобы попасть на участок, он преодолел почти четырехметровую каменную стену.

Местные чиновники объяснили, что лев принадлежит к прайду из шести особей, который обитает недалеко от деревни. Они подчеркнули, что животные крайне редко заходят к людям и питаются преимущественно скотом, который отбился от дома.

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