Леопард заявился на свадьбу незваным гостем и расстроил торжество

В Индии свадебная церемония в штате Уттар-Прадеш была прервана из-за лесного гостя, который заявился на праздник — у места проведения торжества заметили леопарда. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Лакхнау, около полуночи, когда праздник был в самом разгаре. Леопард вышел из-за здания, где проводилась церемония — в этот момент там находились десятки гостей. Сначала многие из них подумали, что это розыгрыш, но когда поняли, что зверь настоящий, запаниковали.

«Когда гигантская кошка двинулась к толпе, началась давка, в которой пострадали два оператора, снимавших торжество — мужчин сбили с ног другие гости», — рассказал представитель местного лесничества Муккадар Али.

Дикий зверь запрыгнул на крышу здания, после чего скрылся от людей. Испуганные гости вызвали на место ЧП сотрудников экстренных служб.

Прибывшие на место ЧП представители лесничества обнаружили леопарда на втором этаже здания: он прятался в одном из помещений за сломанной мебелью. Животное обезвредили дротиком со снотворным, после чего вынесли из помещения и транспортировали в безопасное место. По словам лесника, леопард оказался самцом весом около 80–90 килограммов. Мужчина предположил, что животное случайно забрело в город из соседнего региона на границе с Непалом.

Спасательная операция длилась около трех часов. На время поимки леопарда гостей эвакуировали. Как только лесники забрали животное, праздник возобновился.

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