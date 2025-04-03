Названы простые правила для защиты от кибермошенников

Чтобы не попасться на удочку кибермошенников, важно, в первую очередь, критически относиться к любым призывам к срочным действиям и передаче персональной информации. Такой совет в беседе с РИАМО дал системный администратор по работе с ПО и базами данных Алексей Ионин.

Он отметил, что при любых способах коммуникации, будь то звонки, СМС или электронные письма, злоумышленники используют психологические уловки, пытаясь создать ощущение срочности, чтобы заставить жертву действовать поспешно.

«Прежде чем реагировать, проверьте информацию через официальные источники. Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте вложения из непроверенных источников, так как они могут содержать вредоносное ПО или перенаправлять вас на поддельные сайты», — сказал специалист.

Также он посоветовал всегда проверять сайты, прежде чем вводить личные данные, поскольку мошенники могут использовать домены, похожие на оригинальные, но отличающиеся, к примеру, одной буквой.

Еще один шаг к безопасности — использование сложных паролей и двухфакторной аутентификации, заключил Ионин.

До этого МВД предупредило россиян о новом способе мошенничества.

Схема выглядит следующим образом: злоумышленники публикуют в интернете объявления о наборе актеров для массовки и находят доверчивых граждан, готовых сделать первые шаги в актерской карьере. На собеседованиях кандидатов осыпают комплиментами, убеждая их попробовать себя в роли моделей и подписать «договор», который на деле оказывается кредитным.

Ранее пенсионерка осталась без 6 млн и квартиры из-за мошенников.