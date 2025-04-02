Пенсионерка осталась без 6 млн и квартиры из-за мошенников

Жительница Хабаровска продала квартиру и отдала вырученные от сделки деньги мошенникам, пенсионерка поверила в то, что недвижимость и накопления необходимо «спасать». Об этом сообщает краевое управление МВД.

Неизвестные связались с пожилой женщиной под видом сотрудников портала «Госуслуги». Злоумышленники сообщили ей, что неизвестные преступники оформили на ее имя доверенность и пытаются продать принадлежащую ей квартиру.

Мошенники убедили потерпевшую продать жилье и обналичить накопления. Все полученные деньги в сумме 6 млн рублей хабаровчанка перевела на неизвестные счета. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что россиянин испугался вымышленных мошенников и отдал 15 млн рублей настоящим. Аферисты убедили россиянина, что мошенники якобы перевели с его счетов на помощь ВСУ почти 1 млн рублей, и теперь ему грозит уголовное дело. Мужчина поверил злоумышленникам и в тот же вечер передал курьеру мошенников сумку с деньгами. После этого он сдал в ломбард имевшиеся у него ювелирные украшения и продал свой автомобиль Mercedes, а все вырученные средства отправил преступникам.

Ранее пожилая белгородка лишилась жилья из-за мошенников.