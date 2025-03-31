Врач рассказала, как улучшить работу мозга

Регулярная физическая активность поможет развить когнитивные способности. Об этом газете «Известия» рассказала врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

По ее словам, мощными стимуляторами мозговой деятельности являются аэробные упражнения, которые усиливают кровоснабжение мозга и способствуют образованию новых нейронов.

«Когнитивный фитнес должен быть таким же регулярным, как и физические тренировки. Освоение новых навыков — будь то иностранный язык или игра на музыкальном инструменте — создает в мозге новые нейронные сети. Особенно эффективно чередование разных видов умственной активности», — добавила Чудинская.

Помимо этого, она призвала обратить внимание на питание. Она уточнила, что оптимальной считается средиземноморская диета, которая богата омега-3 жирными кислотами из морской рыбы, антиоксидантами из ягод и полифенолами из оливкового масла. Важно также спать не менее семи-восьми часов в сутки и следить за уровнем стресса с помощью практик осознанности (медитации, дыхательных техник).

Ученые из Университета Южной Австралии в Аделаиде до этого выяснили, что любые виды физической активности полезны для мозга человека независимо от возраста.

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