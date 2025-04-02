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Соцсети разрушают мозг, предупредили ученые

Conversation: соцсети ухудшают умственные способности
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Depositphotos

Современные пользователи социальных сетей сталкиваются с феноменом «brain rot» — ухудшением когнитивных способностей из-за потребления чрезмерного количества поверхностного контента. В новом исследовании ученые выявили тревожную тенденцию, связанную с цифровой зависимостью и изменением восприятия информации. Об этом сообщает портал The Conversation.

Как отмечает культурный теоретик Бенг-Чхоль Хан, студенты признаются, что не могут оторваться от смартфонов и проводят часы в соцсетях, бессмысленно прокручивая короткие видео. Этот феномен особенно обострился после пандемии COVID-19, когда цифровые технологии окончательно закрепились в повседневной жизни.

Социологи из Университета Торонто и Университета Оттавы проанализировали, как современные медиа изменяют культуру и идентичность. Они обнаружили, что у молодежи значительно снизилась способность к длительной концентрации внимания. Среднестатистический молодой человек в США получает 237 уведомлений в день — одно каждые четыре минуты, что приводит к постоянному отвлечению и невозможности глубоко погружаться в информацию.

Хан утверждает, что этот процесс разрушает традиционное повествование. Люди утратили «медленный, вдумчивый взгляд», который позволял осмысливать сложные сюжеты и углубляться в размышления. Это подтверждается экспериментом исследователей из Университета Торонто: студенты не смогли досмотреть видео продолжительностью две минуты и 40 секунд, заявив, что оно слишком длинное. В результате авторам пришлось разбить материал на 16-секундные ролики.

Социологи предупреждают: социальные сети формируют потребителей контента, а не его создателей. Алгоритмы унифицируют опыт, подрывая культурное разнообразие. В результате вместо рассказчиков (storytellers) мы становимся продавцами историй (storysellers), а цифровая эпоха вместо расширения границ знаний приводит к их разрушению.

Ранее ученые выяснили, как использование смартфона в постели влияет на качество сна.

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