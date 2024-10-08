В Якутии мужчина погиб в шахте при обрушении породы

В Якутии мужчина погиб при обрушении шахты «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе. Об этом сообщило МЧС в своем Telegram-канале.

«Тело горнорабочего извлекли сотрудники Военизированной горноспасательной части МЧС России», — рассказали в ведомстве.

Трое коллег погибшего смогли эвакуироваться в момент обрушения шахты самостоятельно. ЧС произошла из-за обрушения породы в очистном забое.

До этого в Норильске на руднике «Скалистый» произошел пожар в шахте. В «Норникеле» позже сообщили, что весь персонал, находившийся в руднике (всего 330 человек) был оперативно выведен на поверхность. Пострадавших не было.

Летом следователи начали проверку после вспышки газа на руднике «Уралкалия» СКРУ-3 в Соликамске, где пострадали два человека. У пострадавших обнаружили ожоги различной степени тяжести. Их доставили в больницу.

Ранее в Якутии обрушилась шахта из-за землетрясения.