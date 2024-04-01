На руднике «Пионер» остановили спасательную операцию. 13 горняков остались под завалами На руднике «Пионер» в Приамурье прекратили операцию по спасению 13 горняков

Спасательную операцию на руднике «Пионер» в Амурской области окончательно остановили. Там 18 марта обрушилась порода, и под завалами оказались 13 человек. Завершить поиски горняков решили из-за риска повторного обрушения горной массы и затопления в подземных выработках. За время операции пробурили пять скважин к местам, где могли находиться люди, — подземные выработки оказались затоплены горной массой, глиной, льдом и водой.

Почему прекратили поиски горняков

На руднике «Пионер» в Зейском муниципальном округе Амурской области остановили поиски 13 горняков, оказавшихся под завалами две недели назад. Об этом сообщили в пресс-службе золотодобывающего предприятия «Покровский рудник».

Операцию прекратили, поскольку горная масса может снова обрушиться, подземные выработки может снова затопить, а борт карьера может обрушиться в объеме более 200 тыс. м³. Откачать горную массу, как уточнили в предприятии, невозможно. Все пять скважин, пробуренные к местам, где могли находиться люди, показали, что выработки затоплены водой, глиной и льдом.

«Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет, что было достоверно установлено в ходе спасательных работ уже в первые дни операции», — сообщил первый заместитель управляющего директора рудника «Пионер» Алексей Афанасьев.

По его словам, специалисты начали подготовку проекта по устранению угрозы и пока люди в шахту заходить не будут.

Люди под завалами

Обрушение горных пород на руднике «Пионер» в Приамурье случилось 18 марта. Под землей находились 13 человек. Связь с ними пропала. Их точное местоположение и судьба неизвестны.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 216 УК РФ (Нарушение требований безопасности при ведении работ). Управляющего директора рудника Алексея Бирюкова задержали 25 марта, а спустя два дня ему предъявили обвинения. Следствие полагает, что Бирюков знал о проведении работ в шахте при наличии заполненного водой карьера, но не распорядился организовать мероприятия по осушению водоема. Это и могло, по предварительным данным, привести к обвалу горных пород. Следственный комитет также возбудил дело по ст. 293 УК РФ «Халатность».

Вскоре после обрушения начались спасательные работы. К 24 марта из шахты вывезли 182 куб. м грунта. Днем позже первая буровая установка прошла сквозь свод рудника. Людей внутри не было. 25 марта в МЧС объявили о временной приостановке проведения расчистки завалов в связи с опасностью повторного прорыва горной породы из-за скопления воды. Также решение о паузе в спасательных работах приняли из-за сильной подвижности грунта.

Спасательная операция продолжалась две недели. За это время специалисты пробурили четыре скважины для разведки обстановки под землей.

Как помогут семьям оставленных горняков

«Весь многотысячный коллектив рудника выражает соболезнования родным и близким горняков. Мы приложили все усилия, работали круглосуточно и с полной отдачей, на призыв о помощи откликнулись десятки предприятий со всей страны, в кратчайшие сроки предоставившие необходимое специализированное оборудование», — отметил заместитель управляющего директора рудника «Пионер».

В «Покровском руднике» сообщили, что в спасательной операции принимали участие около 200 человек: работники рудника, подрядчики, горноспасатели ФГУП «Военизированная горноспасательная часть», сотрудники МЧС России и других служб быстрого реагирования.

Компания пообещала единовременно выплатить родственникам горняков годовой заработок шахтера — его предоставят каждому члену семьи. Впоследствии детям горняков будут платить их среднемесячный заработок до достижения 18-летия.

Кроме этого, компания окажет помощь семьям горняков в организации медицинского обеспечения, детям помогут в получении высшего образования.