В Таиланде арестовали мужчину за фейк о беременной жене под завалами здания

Мужчину арестовали за ложную историю о беременной жене, которая якобы находится под завалами после землетрясения в Таиланде, пишет South China Morning Post. По данным властей, на самом деле он просто хотел нажиться на пожертвованиях.

В Таиланде полиция задержала 50-летнего Сомнита Дуангнета, который распространял ложную информацию о том, что его жена якобы лежит под завалами после землетрясения в Бангкоке. Чтобы убедить людей, он демонстрировал служебную карточку, якобы принадлежащую его супруге.

Однако вскоре эта история была разоблачена. Оказалось, что представленная им карточка на самом деле принадлежит 25-летней дочери Сомнита, с которой он не общался последние восемь лет. Девушка, работающая в компании по производству одежды для гольфа, подала заявление в полицию, сообщив, что карточка была возвращена работодателю еще в 2019 году, когда она уволилась из универмага.

Полиция установила, что мужчина таким образом пытался получить денежные пожертвования. По данным телеканала Thai PBS, ему удалось собрать около $300. В своем заявлении Сомнит утверждал, что не имел намерения обманывать общественность, однако правоохранительные органы намерены занять жесткую позицию по этому делу, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.

Бывший работодатель Сомнита, компания TIS Guard Group, официально заявила, что мужчина был уволен еще в мае 2024 года и не имеет к организации никакого отношения. Это опровержение последовало после того, как Дуангнет давал интервью журналистам в светоотражающем жилете с логотипом компании.

Согласно законодательству Таиланда, распространение ложной информации с целью получения сочувствия или финансовой выгоды во время стихийных бедствий является уголовным преступлением. За такие действия предусмотрено наказание в виде тюремного заключения сроком до одного месяца.

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