В Роскачестве рассказали, в каких случаях могут уволить за опоздание на работу

Роскачество: сотрудника могут уволить за опоздание в случае повторного нарушения

Работодатель фактически не имеет права уволить сотрудника за само опоздание, но может наложить дисциплинарное взыскание — замечание или выговор. Об этом RT рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, за опоздание могут уволить по статье Трудового кодекса России за неоднократное неисполнение без уважительных причин своих трудовых обязанностей, в случае повторного взыскания.

Ганькина подчеркнула, что увольнение является самым суровым дисциплинарным взысканием.

Она добавила, что сотрудника также могут отстранить от должности за прогул, появление на работе в нетрезвом виде, хищение и тому подобное.

До этого адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» рассказала «Газете.Ru», что беременные сотрудницы находятся под особой защитой трудового законодательства. Однако, к сожалению, некоторые работодатели пытаются заставить будущих мам уволиться перед декретом, угрожая отказом в выплатах или созданием невыносимых условий. Адвокат объяснила как наказать работодателя, попросившего уволиться перед декретом.

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