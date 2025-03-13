Россияне рассказали, чего им не хватает в офисе

Большинство сотрудников российских компаний считают бесплатную еду и напитки самым важным фактором, который делает их пребывание в офисе удобным. Три четверти россиян (76%) не могут представить работу без горячих напитков за счет работодателя, чуть больше половины (56%) — без бесплатных фруктов и снеков, а почти столько же (49%) — без оплаченных компанией обедов. Это показало исследование O1 Properties, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Помимо бесплатного питания в офисе, россияне все чаще обращают внимание на другие виды нематериального вознаграждения. Семь из десяти опрошенных (71%) хотят работать в офисах, где соблюдается неформальный дресс-код. Более трети респондентов (39%) важно иметь возможность участвовать в различных образовательных лекциях и мастер-классах. Каждый четвертый участник исследования (27%) также считает необходимым условием для комфортного пребывания в офисе наличие занятий по йоге, пилатесу и гимнастике.

Сотрудники российских компаний хотят иметь больше возможностей для занятий спортом и поддержания здорового образа жизни в том же здании, где они работают. Для трети опрошенных (33%) важно наличие фитнес-зала в здании офиса или бизнес-центра, где он расположен, каждому пятому (21%) также необходим кабинет массажиста, где можно расслабиться после работы.

Комфортные условия для отдыха нужны сотрудникам не только после работы, но и в перерывах в течение дня. Половине респондентов (57%) важно наличие в офисе общественных зон для отдыха, трети (38%) — капсул для сна, а каждому пятому участнику исследования (18%) — игровых комнат с видеоприставкой, настольным теннисом или футболом.

Не менее значимо для опрошенных и то, есть ли в бизнес-центре кафе и рестораны, где можно пообедать. Для абсолютного большинства респондентов (80%) это главный критерий в оценке качества инфраструктуры здания, где располагается офис работодателя. Кроме того, существенным для трети респондентов (36%) является наличие в офисе круглосуточно работающих вендинговых автоматов с готовой едой или снеками.

Комфорт в офисе для многих россиян также связан с персонализацией рабочего места. Большинство опрошенных (65%) хотят, чтобы кондиционеры в офисах можно было отрегулировать под свои предпочтения. Почти столько же участников исследования (63%) считают необходимым наличие собственного рабочего пространства. Чуть меньше половины полагают, что у каждого сотрудника также должно быть свое место для хранения вещей и документов (48%). Помимо этого, для четырех из десяти респондентов (40%) значимо наличие озеленения внутри офиса.

В офисах, где сегодня работают россияне, чаще всего им не хватает ощущения комфорта (21%), мест для отдыха (15%), зон для питания (14%) и различных мероприятий для поддержания здоровья (6%). При этом основной мотивацией посещения офиса для большинства опрошенных является возможность общения с коллегами (37%) и эффективная рабочая атмосфера (28%).

«Удовлетворенность сотрудников работой в офисе все больше зависит не только от традиционных факторов, определяющих удобство рабочего пространства, — локации рядом с метро, наличия парковки и качества работы управляющей компании бизнес-центра. Для все большего числа людей определяющими становятся факторы, которые позволяют проводить время на работе с комфортом: от наличия бесплатной еды и напитков до зон отдыха и инфраструктуры для занятий спортом. Россияне по-прежнему ходят в офис, так как считают такой формат работы наиболее эффективным, но в то же время все чаще обращают внимание на критерии, делающие офис комфортным местом не только для работы, но и для досуга и отдыха», — отметила Анастасия Архипова, директор по маркетингу и коммуникациям O1 Properties.

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