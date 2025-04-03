Мурманский стрелок лежал в психиатрической клинике

ТАСС: стрелявший в Мурманске мужчина лежал в психиатрической клинике в 2024 году

Владислав Завгородний, устроивший стрельбу с крыши дома в Мурманске, в 2024 году несколько месяцев провел в одной из психиатрических клиник региона. Об этом сообщил ТАСС представитель оперативных служб Мурманской области.

По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом у мужчины после нахождения в стационаре подобного типа могли находиться дома две единицы оружия.

30 марта Завгородний забрался на крышу дома на Кольском проспекте в Мурманске, после чего начал стрелять по патрульному автомобилю. Центр города был оцеплен, прибывшие на место силовики провели штурм здания.

По данным экстренных служб, пострадавших среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет. Стрелявший отказался от переговоров и был ранен при задержании и госпитализирован. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь полицейских.

Ранее стало известно, что мурманский стрелок имеет украинский ИНН.