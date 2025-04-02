Россиянам рассказали, где в апреле можно отдохнуть дешевле, чем в марте

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на отели в популярных у туристов российских и зарубежных городах и рассказал, где в апреле 2025 года можно забронировать номер дешевле, чем в марте.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Выгоднее, чем в начале весны, удастся отдохнуть в горах: цены на гостиницы в Эсто-Садке снизились на впечатляющие 40%, до 6 000 рублей за ночь, в Архызе — на 27%, до 7 000 рублей, в Домбае — на 20%, до 6 000 рублей. Также в топе оказались Шерегеш (там номер можно забронировать на 16% дешевле, чем в марте, за 8 000 рублей в сутки) и Эльбрус (-15%; 7 000 рублей). В апреле еще можно успеть покататься на лыжах или сноуборде и закрыть горнолыжный сезон.

Кроме того, в список попали Петропавловск-Камчатский (отели стали выгоднее на 15%, средняя стоимость ночи — 4 500 рублей), Южно-Сахалинск (-13%; 5 000 рублей), Мурманск (-11%; 4 500 рублей), Рязань (-10%; 4 000 рублей) и Суздаль (-10%; 7 000 рублей).

Среди зарубежных направлений, где отдохнуть в апреле можно дешевле, чем в марте, лидирует Кемер: на турецком курорте цены на отели снизились на 42%, в среднем до 9 000 рублей в сутки. Также ощутимо меньше получится потратить на жилье на Пхукете (-36%, 7 000 рублей за ночь) и Мальдивах (-26%, 18 000 рублей). Отметим, что во всех этих городах сезон остается высоким, и отдых будет комфортным.

В топ-10 вошли и Унаватуна (в курортном городе на Шри-Ланке цены на гостиницы снизились на 17%, до 9 000 рублей в сутки), Санья (-15%; 10 000 рублей), Нью-Дели (-14%; 4 000 рублей), Фукуок (-11%; 2 800 рублей), Сингапур (-10%; 12 000 рублей), Алматы (-10%; 6 000 рублей) и Гонконг (-9%; 11 000 рублей).

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