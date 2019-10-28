Украл 41 миллион: экс-премьеру Дагестана вынесли приговор

Бывший председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов и экс-глава республиканского министерства экономики и территориального развития Раюдин Юсуфов осуждены на 6,5 и 5,5 года лишения свободы. Их признали виновными в растрате — приговор вынес Лефортовский районный суд Москвы.

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Оба осужденных будут отбывать сроки в колониях общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» к Гамидову и Юсуфову, и теперь в счет возмещения ущерба с них будет солидарно взыскано 41,5 млн руб.

«Следствием и судом установлено, что они в составе организованной группы совершили хищение более 40 миллионов рублей, выделенных из бюджета республики на реконструкцию в Махачкале здания для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Все работы были выполнены по просьбе бывшего директора ГКУ Шамиля Кадиева, но на них не были потрачены выделенные миллионы. Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на это строительство не проводился, никакой проектно-сметной документации на проект также не было.

После окончания ремонта Гамидов и Юсуфов подписали фиктивные документы на проведение конкурса, а затем и акты приемки работы, на основании которых подконтрольной им компании «Град-Строй» был переведен 41,5 млн за ту работу, которую она не выполняла.

«Арестована недвижимость фигурантов, среди которого многочисленные жилые дома, квартиры, земельные участки и нежилые помещения. Общая кадастровая стоимость арестованного у Гамидова имущества — более 68 млн рублей.

При обысках в его доме найдено большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов», — говорится в комментарии правоохранителей.

На прошлой неделе в фешенебельном районе Санни-Айлс-Бич агломерации Майами был задержан — также в связи с экономическими преступлениями — бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-руководитель компании «Курорты Северного Кавказа» (КСК) Ахмед Билалов. По данным источников The Miami Herald, в его квартиру нагрянули офицеры Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Там бывший бизнесмен проживает с супругой и новорожденным ребенком.

Несколько лет назад Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в связи с «необоснованными» тратами руководства КСК — с использованием «элементов роскоши». Чартеры за границу, поездка на Олимпиаду в Лондоне, вертолет из аэропорта в ОАЭ до гостиницы, другие транспортные услуги — все это вызвало подозрения у прокуроров.

МВД в свою очередь сообщало о расследовании уголовных дел в отношении Билалова, бывшего гендиректора КСК Александра Невского и бывшего председателя совета директоров «Красной Поляны» Магомеда Билалова.

Они подозревались в причастности к противоправной схеме получения доходов на олимпийской стройке, в том числе к размещению в своем банке НБРБ полученных на строительство средств. В 2014 году банк лишился лицензии. Но братья Билаловы никогда на допросы не ходили — они уехали из России еще в 2013 году, продав долю в «Красной Поляне».

В апреле нынешнего года министр экономики Дагестана Осман Хасбулатов был задержан по подозрению в хищении более 20 млн рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело «О мошенничестве» в связи с нарушениями при исполнении госконтрактов на «оснащение республиканских МФЦ». Чиновника задержали в тот момент, когда он находился в аэропорту и планировал сбежать из страны.

В конце прошлого года Советский районный суд Махачкалы признал виновным в превышении полномочий предыдущего мэра города — Мусу Мусаева.

По данным следствия, Мусаев в 2016-2017 годах нанес бюджету города урон на сумму свыше 48 млн рублей. За это время он успел нелегально предоставить пять земельных участков площадью свыше 18 тыс. квадратных метров ряду физических и юридических лиц.

Дело Мусаева суд рассматривал в исключительном порядке, так как обвиняемый полностью признал свою вину. Государственное обвинение выступило с предложением назначить Мусаеву пять лет заключения в колонии общего режима, однако защита просила условный срок. Итоговым решением суда стало заключение чиновника в колонию на четыре года. Ему также запретили в течение трех лет занимать должности гражданской и муниципальной службы.

Но самое громкое дело в Дагестане по степени тяжести преступлений, открытое против должностного лица, было завершено в августе 2015 года — тогда Северо-Кавказский окружной военный суд решил судьбу еще одного бывшего мэра Махачкалы, Саида Амирова. Экс-чиновника приговорили к пожизненному заключению по совокупности всех совершенных им действий.

Согласно постановлению суда, Амиров был признан виновным в организации убийства следователя СКР Арсена Гаджибекова и обстрела торгового центра в Каспийске в 2011 году. Как определил суд, Гаджибеков был убит после того, как возбудил уголовные дела и инициировал обыски у чиновников, приближенных к тогдашнему мэру Махачкалы.

Когда Амирову не удалось решить эту проблему административными методами, он обратился к своему племяннику Юсупу Джапарову, а тот связался с помощником прокурора Кизляра Магомедом Абдулгалимовым — лидером группировки киллеров. Для непосредственного исполнения убийства был нанят следователь МВД Магомед Ахмедов, получивший за работу полмиллиона рублей.