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Пассажира, летевшего из Сургута в Махачкалу, сняли с рейса за хамство

Пассажира «Победы» сняли с рейса за оскорбление представительницы авиакомпании
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Shutterstock

Россиянин оскорбил перед выходом на посадку представительницу авиакомпании «Победа» и лишился места на борту. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел 1 апреля в аэропорту Сургута. 42-летний Тимур, летевший рейсом «Победы» в Махачкалу, понял, что не может поместить в калибратор ручную кладь.

Незапланированная трата взбесила его, и когда сотрудница компании уточнила, куда наклеить багажную бирку, мужчина отреагировал агрессивно и заявил ей: «Наклей себе на лоб». Кроме того, он якобы назвал девушку «овцой», кричал и возмущался.

Тогда представительница «лоукостера» вызвала на место наряд полиции. В итоге пассажира сняли с рейса за деструктивное поведение и оскорбление сотрудника компании.

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