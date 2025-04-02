Петербуржец стрелял в соседей из сигнального пистолета из-за шума

В Калининском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства стрельбы в подъезде жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 31 марта в многоэтажке по проспекту Науки. Женщина сообщила, что сосед в ходе ссоры выстрелил в подъезде из сигнального пистолета. Искать стрелявшего не пришлось, петербуржец сам пришел в полицию и сдал оружие.

Выяснилось, что подозреваемый услышал шум из квартиры соседей и спустился к ним. Дверь ему открыла агрессивно настроенная женщина, которая проигнорировала замечание о криках и шуме. Увидев, что в помещении вместе с соседкой находятся еще несколько мужчин, 40-летний петербуржец испугался и выстрелил из сигнального пистолета в пол. После опроса в отделе полиции стрелок был отпущен под обязательство о явке. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Мурманской области соседи устроили драку из-за шумного ремонта. Мужчина пришел к соседу и сделал ему замечание о шуме. В ответ хозяин квартиры набросился на 37-летнего потерпевшего и продолжил избиение до тех пор, пока из его квартиры не вышла девушка, которая потребовала прекратить драку. Травмы пострадавшего медики оценили как тяжелые. В отношении его оппонента возбуждено уголовное дело.

Ранее в Сибири пара потребовала компенсацию с соседа по даче за оскорбительные песни.