Школьница из ЛНР столкнулась с угрозами после обращения в ООН

Школьница из ЛНР Савенкова заявила, что получает угрозы после письма в ООН

Школьница из Луганской народной республики (ЛНР) Фаина Савенкова стала получать угрозы после отправки письма в Организацию Объединенных Наций (ООН). В интервью изданию Kp.ru девушка рассказала, что весной 2021 года записала видеообращение к международному сообществу, призвав обратить внимание на право детей Донбасса на мирную жизнь.

Съемки проходили в Союзе писателей ЛНР.

После публикации ролика в адрес Фаины начали поступать угрозы, а ее личные данные появились на украинском сайте «Миротворец», который известен публикацией информации о лицах, связанных с конфликтом на востоке Украины. Школьница неоднократно обращалась с требованиями удалить с ресурса свои персональные сведения, однако они остаются доступными до сих пор.

«Сначала было удивление, потом страх и полное непонимание — как такое вообще возможно? Я писала множество заявлений, но ничего не изменилось», — поделилась Фаина.

21 марта народный артист России, джазмен, пианист Даниил Крамер сообщил, что получал письма с угрозами из Киева после начала специальной военной операции.

Ранее школьница из Луганска призвала Вэнса закрыть «Миротворец».