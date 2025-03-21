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Российский музыкант рассказал о письмах с угрозами из Киева после начала СВО

Музыкант Крамер заявил, что после начала СВО получал письма с угрозами из Киева
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Валерий Левитин/РИА Новости

Народный артист России, джазмен, пианист Даниил Крамер сообщил в интервью РИА Новости, что получал письма с угрозами из Киева после начала специальной военной операции (СВО).

По словам музыканта, это началось, когда он заявил, что не собирается покидать РФ.

«Мне даже из Киева написали: «Когда ты приедешь в Киев, не забудь взять с собой полиэтиленовый мешок, чтобы было в чем тебя обратно отправить по частям», — сказал артист, которому 21 марта исполнилось 65 лет.

В феврале бывший украинский продюсер групп Quest Pistols и «Грибы» Юрий Бардаш заявил, что у некоторых граждан Украины изменилось отношение к стране и действующей в ней власти.

В январе 2024 года Бардаш, родившийся в Алчевске на территории Луганской народной республики (ЛНР), получил российский паспорт. В мае прошлого года Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила продюсеру обвинения по четырем статьям УК. Его заподозрили в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, распространении материалов с призывами к изменению государственных границ, пропаганде войны и оправдании «вооруженной агрессии РФ против Украины».

Ранее Джигурду признали угрозой нацбезопасности на Украине.

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