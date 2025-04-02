В Госдуме назвали «трагедией» рождение детей школьницами

Депутат Госдумы Ксения Горячева выступила против выплат школьницам за рождение ребенка, заявив, что это может нормализовать раннюю беременность. Свою позицию она изложила в Telegram-канале.

«Когда ребенок рожает — это трагедия, а не героизм. Помощь должна быть психологической и социальной, а не финансовой. Нельзя отправлять сигнал: «Забеременела — получи деньги», — подчеркнула Горячева.

Она отметила, что создание семьи требует зрелости и осознанного выбора, а использование подростков для улучшения демографической статистики недопустимо.

Беременные школьницы Кузбасса смогут получить единовременную выплату в 100 тыс. рублей согласно постановлению правительства Кемеровской области. Ранее такой же указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. А в Брянской области беременным школьницам пообещали выплачивать по 150 тыс. рублей. Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина направила в Минтруд обращение с просьбой остановить введение подобных субсидий, чтобы не пропагандировать ранние роды среди несовершеннолетних. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предложили работать над демографией начиная с детского сада.