Россия прекратила ввоз свиного желатина из-за чумы

Россия прекратила ввоз сырья из Европы для чизкейков, панакоты, маршмеллоу и других сладостей. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.

Причиной приостановки ввоза технического и пищевого свиного желатина стала африканская чума свиней (АЧС). По данным

Всемирного общества защиты животных, в Евросоюзе (ЕС) зафиксировано 2956 вспышек опасного заболевания. За июль зарегистрировано 218 очагов на территории восьми стран ЕС.

Отмечается, что европейская сторона при этом не предоставляет Россельхознадзору информацию об эпизоотической обстановке и мерах борьбы с АЧС.

До этого в Каневском районе Краснодарского края объявили режим чрезвычайной ситуации и повышенной готовности из-за вспышки африканской чумы свиней. Уточнялось, что очаг находится в агрокомплексе «Каневской Бекон» на 9 тыс. голов свиней, из которых семь уже пали.

5 июля газета The Sun писала, что сразу в трех американских штатах выявили вспышки бубонной чумы. Очаги инфекции зафиксировали в сельской местности в штатах Орегон, Аризона и Колорадо.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения чумы в РФ.