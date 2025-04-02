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Самолет со 150 студентами прервал полет из-за проблем с двигателем

Ynetnews: самолет Enter Air со студентами прервал полет из-за неисправности
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Самолет авиакомпании Enter Air со 150 израильскими студентами прервал полет из-за неисправности. Об этом пишет портал Ynetnews.

«Самолет, перевозивший в Польшу две израильские студенческие делегации, в том числе около 150 старшеклассников, был вынужден приземлиться в Анталье из-за неисправности двигателя», — говорится в сообщении.

По данным источника, после посадки студентов отправили на автобусе в безопасную зону терминала. Министерство образования Израиля сообщило, что они «чувствуют себя хорошо».

1 апреля самолет, на борту которого находились сотрудники ООН, совершил экстренную посадку в аэропорту в столице Сомали. Это произошло после того, как техническая проблема помешала ему приземлиться в городе Байдабо. Отмечалось, что в момент приземления лайнер не выпустил переднее шасси. Тем не менее все пассажиры были благополучно эвакуированы, данных о пострадавших не поступало.

Ранее самолет аварийно приземлился на трассу в Вологодской области.

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