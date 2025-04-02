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«Авантюристка и самозванка»: Дом Романовых — о задержании в Москве «праправнучки» Николая II

В Доме Романовых назвали самозванкой «праправнучку» Николая II, задержанную в Москве
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Светлана Вислобокова/VK

В Москве за возбуждение ненависти и вражды была задержана 52-летняя Светлана Вислобокова, называющая себя праправнучкой императора Николая II. Директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов в беседе с «Газетой.Ru» назвал женщину «самозванкой» и подчеркнул, что потомков у императора Всероссийского не осталось.

«Эта женщина является авантюристкой и самозванкой. Вся семья Святого Императора Николая II Страстотерпца была казнена по приговору Уральского совета рабочих и солдатских депутатов 4/17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Потомков Николая II не существует», — сказал Закатов.

2 апреля Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве была задержана 52-летняя Светлана Вислобокова, называющая себя праправнучкой последнего императора Российской империи Николая II.

31 марта в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». По версии следствия, с августа 2023 года Вислобокова как минимум восемь раз призывала в своем Telegram-канале совершать насилие над евреями и иудеями, а также теми, кто их поддерживает.

«Женщина представляется как историк, профессор, русский интеллектуальный лидер для глобальной политики от Рода государства мира от России, универсальный процессуальный лидер и праправнучка Николая II. По ее словам, у нее есть множество других титулов и званий и даже справка, что она психически здорова и не употребляет наркотики», — говорится в сообщении Baza.

Ранее в Доме Романовых назвали неприемлемой шутку блогера Васильева об убийстве цесаревича Алексея.

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