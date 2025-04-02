В РФ и Белоруссии ликвидировали пять мошеннических кол-центров в 2024 году

МВД: в 2024 году ликвидировано пять мошеннических кол-центров в РФ и Белоруссии

Совместная операция МВД России и белорусских правоохранительных органов в 2024 году привела к ликвидации пяти мошеннических кол-центров и задержанию около 60 организаторов и членов преступных сообществ. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ.

По данным ведомства, задержанные причастны к совершению более 400 преступлений, включая телефонное мошенничество и фишинговые атаки. Операция проводилась на территориях обеих стран в рамках сотрудничества по противодействию киберпреступности.

В результате операции было уничтожено пять кол-центров, занимавшихся обманом граждан, а также изъято оборудование и данные, используемые для противоправных схем.

«Совместные действия позволили пресечь тысячи преступлений. Работа по выявлению и нейтрализации таких групп продолжается», — говорится в сообщении МВД.

11 февраля заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов заявил, что в теневую сеть обналичивания украденных средств вовлечены несколько миллионов человек, включая мошенников из зарубежных кол-центров.

Ранее было названо ультимативное средство против телефонных мошенников.